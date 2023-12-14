Проект бюджету на 2024 рік погодили на засіданні виконавчого комітету 13 грудня.

Доходи бюджету громади на 2024 рік заплановані в сумі 3 мільярди 390,7 мільйона гривень. Із них доходи загального фонду – 3 мільярда 282, 6 мільйона, спеціального фонду – 108,1 мільйона. Порівняно з очікуваними надходженнями 2023 року, власні доходи бюджету зменшаться на 251,2 мільйона гривень або на 8,2%. За словами начальниці фінансового управління це пов’язано з тим, що із жовтня 2023 року ПДФО від військовослужбовців вилучається до державного бюджету.

Заступниця міського голови Вікторія Остапчук додала, що враховуючи воєнний стан, довелось відмовитися від всіх капітальних видатків. Кошти передбачили тільки на усунення аварійних ситуацій, тому сума по спеціальному фонду є такою малою.

– Ми вперше будемо приймати бюджет, який передбачає недофінансування навіть бюджетної сфери, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Коштів вистачить тільки на 11 місяців зарплати та енергоносії. Будемо запроваджувати жорсткі заходи економії. Плануємо не менше 10% скорочення підрозділів міської ради для того, щоб цей рік пережити. На обороноздатність передбачено 63 мільйони. Але цього буде недостатньо тому, що запити продовжують надходити, незважаючи на запевнення, що ПДФО, які забрали з міст будуть повністю забезпечувати Збройні сили. Тому пропоную винести проект бюджету на сесію, внести корективи і передбачити ще додатково мінімум 100 мільйонів гривень на фінансування програми обороноздатності, скоротивши інші видатки.

Погоджений на виконкомі проект бюджету на наступний рік мають розглянути та затвердити на сесії, яка відбудеться 15 грудня.