У Чорткові 14-річний школяр під час гри у хованки заліз у трансформаторну станцію і згорів живцем.

Про це повідомляє місцевий сайт chortkiv.city з посиланням на пожежно-рятувальну службу.

Трагедія трапилася 25 березня близько 18-ї години. У перший день шкільних канікул дітвора віком близько 14-ти років вирішила розважитися. На території, де знаходиться будівля колишньої хімчистки, двоє дівчаток і четверо хлопчаків грали в хованки (за словами очевидців). Один із хлопців заліз у трансформаторну підстанцію (напругою 10 кВ). Мабуть, хотів там сховатися. На жаль, хлопець згорів на місці. Врятувати дитину вже було неможливо.

Правоохоронці встановлюють, чому там було відчинено. На місці працює слідчо-оперативна група Чортківського відділу поліції.