Згоріли два трактори і “Нива”: велика пожежа на Тернопільщині. ФОТО

Пожежа у майстерні агропромислового підприємства сталася у Шумському районі. Там зайнялося дизельне пальне у ємкостях. Відтак вогонь поширився майже на 700 м. к.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, пожежа сталася обідньої пори. Через займання дизельного палива вогонь швидко поширювався.

«Площа пожежі складає орієнтовно 700 м. кв. Пожежа виникла у майстерні, в якій знаходилися різноманітне обладнання, орієнтовно 1 тонна дизельного палива в ємкостях. На момент прибуття першого підрозділу вже відбулась розгерметизація та займання місткості з дизельним паливом. Знищено автомобіль “Нива”, 5 пресів, 2 трактори. Станом на 15:10 пожежа локалізована. О 16.39 пожежу ліквідовано».

До гасіння пожежі залучили 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

Травмованих та загиблих на місці події не виявлено. Причини та матеріальні збитки наразі встановлюються.