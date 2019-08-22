Школа згоріла – навчання перенесли. У с. Манаїв на Зборівщині нічна пожежа знищила школу. Пожежники гасили вогонь понад чотири години.

«О 1.29 надійшов виклик про пожежу в с. Манаїв Зборівського району. Туди було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площу 500 м. кв., було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили і засоби місцевих органів самоврядування», ─ розповів МедіаТОРу заступник начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації УДСНС України в Тернопільській області Олександр Дворецький.

Найбільше зруйнований дах школи та навчальні кабінети на другому поверсі.

«Вся документація згоріла, управління освіти має дати інвентаризаційні документи, щоб я могла по кабінетах пройтися і підрахувати, що згоріло. Згорів комп’ютерний кабінет повністю, сам актовий зал, де зберігалося фортепіано, фізична лаборантська згоріла. Ми будемо відновлювати школу, однозначно. До 1-го вересня не зможемо. У сусідньому селі закрили школу минулого року, то, можливо, навчальний рік почнемо у сусідньому селі в школі», ─ директорка ЗОШ І-II ступенів у с. Манаїв Інна Сеньків.

Відновити класи до початку навчального року ─ малоймовірно.

«Допомога потрібна для відновлення школи. Дах згорів весь, всередині перший поверх вцілів більш-менш, а на другому абсолютно вигоріло одне крило. Обіцяв наш міський голова приїхати і оцінити скільки потрібно коштів», ─ староста Гарбузівської сільської ради Марія Ясній.

У школі навчалося 35 дітей, найближча діюча школа знаходиться в с. Перепельники, що на відстані восьми кілометрів від с. Манаїв.

У школі підраховують збитки, небайдужих просять про допомогу.

Тетяна Бенедига, МедіаТОР