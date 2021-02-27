60 медпрацівників вчора отримали щеплення від коронавірусу в Тернополі.

Про це розповів начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Данчак, передає Суспільне. За його словами, це працівники двох міських лікарень: другої та дитячої.

У Тернопільській міській дитячій поліклінікці перший, хто отримав щеплення, – завідувач поліклініки Тернопільської міської лікарні №2 Вадим Кравчук. Чоловік каже, щороку робить щеплення від грипу. Імунітету до коронавірусу не має, тому погодився вакцинуватись.

“Почуваю себе прекрасно, не потрібно себе накручувати. Настроївся, прийшов, отримав, відчуття хороші”, – розповів Кравчук.

Отримав щеплення також завідувач консультативно-діагностичного відділення дитячої лікарні Михайло Дивоняк. Чоловік каже, коронавірусом не хворів:

“Для того, щоб бути безпечним для сім’ї, для родини, для оточуючих, персоналу, вирішили вакцинуватись. Для виробки нормального імунітету, щоб можна було нормально подорожувати, відпочивати, жити повноцінним життям”.

Загалом серед тих, хто отримав вчора щеплення, 32 працівники дитячої лікарні. Розповів медичний директор з поліклінічної роботи цього медзакладу Володимир Кучма:

“Поки що ми не збирали списки тих, хто відмовляється від вакцинації, ми збирали тих, хто має згоду на неї. Наразі на перший і другий тур в поліклініці в мене погодилися 77 чоловік, і на перший тур в нас зголосилися 24 людини. Вакцинація проводиться добровільно, без всяких утисків”.

Наразі імунізацію проводять лише в тернопільських медзакладах, оскільки працює одна мобільна бригада. Решта 11 пройдуть навчання наступного тижня, каже медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. Тоді, за її словами, й почнуть виїжджати в інші населені пункти області.

“З понеділка прибуває, в нас є спеціальна бригада тренерів, які на даний час проходять навчання в Києві. І вони вже на місці будуть інші мобільні і стаціонарні бригади навчати правильному проведенню цієї кампанії. І я думаю, що з середи вже почнеться навчання інших мобільних бригад”.

Начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак розповів, скільки медпрацівників Тернополя мають отримати щеплення:

“Якщо говорити про перший етап вакцинації, а він передбачає медичних працівників, які безпосередньо залучені до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, тобто ті медичні працівники, які працюють в стаціонарних відділеннях. Це, нагадаю, є 4 лікувальні заклади, то в нас було передбачено 400 медиків. Станом на сьогодні ми планово проводимо цю вакцинацію. Жодної побічної дії, побічної алергічної реакції чи якихось негативних наслідків чи подій не відбулося”.

Нагадаємо, у перший день вакцинації щеплення від коронавірусу зробили 90 медпрацівникам Тернополя. Це вірусологи обласного лабораторного центру, працівники міських лікарень №2 та дитячої, а також працівники станції швидкої допомоги.

Вакцина на Тернопільщину прибула у четвер вночі. Область отримала 16 тисяч доз індійської вакцини “Астра Зенека”, розповіла начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. За її словами, вакцина зберігається на складі при температурі від двох до восьми градусів. Вона розрахована на 8 тисяч жителів Тернопільщини. Дозу вакцини людині вводять двічі, через 28 днів після першого щеплення, каже Ярмоленко.