Минуло 100 днів з того часу, як Ігор Сопель обійняв посаду очільника Тернопільської обласної державної адміністрації.

На думку депутата Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василя Чашки, за стоденний термін головою ОДА не зроблено жодних господарських дій, спрямованих на розвиток області.

Про це свободівець заявив у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Можна говорити багато, але характеризувати по суті немає що. Раніше я вже зазначав, що бюджет-2020 є провальним для області, оскільки не враховано проблем освіти, медицини та потреб обласного центру. Як депутат, обраний від Тернополя, я давав багато пропозицій щодо ремонту Гаївського моста й інших об’єктів, що подавалися на ДФРР. На сьогодні більше 22 паспортизованих об’єктів області вже подані на втілення за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Думаю, що ми маємо відстоювати не лише інтереси сіл, але й обласного центру. Ігор Михайлович Сопель, як і багато інших депутатів, які проживають в області, приїжджають до Тернополя. Тут вони знімають свої привітання, ходять в супермаркети, займаються бізнесом, але не сплачують податки. Тернопіль справді став розвиненою міською територіальною громадою. Ігор Сопель вважає, що місто можна якимось чином обійти. Ми не побачили нормального розподілу коштів. Є безліч важливих питань у медичній сфері. З 16 медзакладів в області може закритися 10. Спроможними, згідно з Міністерством охорони здоров’я, визнано Тернопільську університетську лікарню, міську лікарню № 1, Теребовлянську ЦРЛ, Бережанську ЦРЛ. Ми не бачимо у списку перинатального центру «Мати і дитина», який обслуговує Тернопіль, психоневрологічної лікарні. Натомість чуємо про закриття. Їм просто треба наповнити бюджет, показати більші економічні показники. Тому Сопель вирішив це зробити шляхом закриття певних об’єктів, – пояснив Василь Чашка.

За словами свободівця, за час голови Тернопільської обласної державної адміністрації Сопеля не помічено жодних позитивних змін, але проблем – удосталь.

– Ми бачимо як Ігор Михайлович Сопель святково видає сімейним лікарям автомобілі, які, до речі, надані ще за підписом Гройсмана. Жодних дій для розвитку області з боку Сопеля не бачу. На всіх засіданнях обласної ради він каже: «Товариство, давайте будемо без політки». Ігор сопель є членом команди президента. А глава держави – представницька фігура. Люди обрали політика-президента. На жаль, не видно зі сторони голови ОДА ніякої господарської діяльності, лише проблеми у медичній сфері, невиплачені зарплати. Усі чули про стратегію президента щодо будівництва садочків, шкіл, стадіонів. Однак в обласному бюджеті жодної копійки на їх будівництво не передбачено, – додав Василь Чашка.