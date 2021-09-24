З першого жовтня у Тернополі зростають тарифи на проїзд у громадському транспорті. Також з цієї дати розпочне працювати «Єдиний квиток». Оплатити проїзд можна буде тільки «Соціальною картою тернополянина», електронним квитком або разовим проїзним квитком.

Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 22 вересня. А 23 вересня детальніше про нововведення розповіли у КП «Тернопільелектротранс».

– У місті запроваджується нова транспортна послуга – єдиний квиток, – розповів Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Всі платіжні засоби залишаються тими ж, однак пасажир матиме змогу здійснити пересадку без додаткової оплати упродовж 30 хвилин. Заходячи у перший транспортний засіб пасажир валідує свою картку і отримує квиток. На ньому буде вказано час отримання квитка і буде відмічено час для здійснення пересадки – 30 хвилин. Через 15-20 хвилин пасажир виходить і заходить в інший транспортний засіб, пред’являє водію чи контролеру квиток про успішну реєстрацію, який отримав у першому транспортному засобі. 30 хвилин дається не на поїздку, а виключно для здійснення входу у другий транспорт. У другому транспортному засобі поїздка може продовжуватися 40-50 хвилин, залежно від маршруту і потреби пасажири. Те ж саме стосується і разового проїзного квитка. Єдиний квиток вперше запроваджується в Україні у всьому громадському транспорті думаю це буде додаткова зручність для жителів.

З наступного місяця тернополяни більше не зможуть оплатити проїзд готівкою у транспорті. Ні водій, ні кондуктор не будуть мати службової картки, якою могли б провалідувати кошти і видати квиток. Найоптимальніший варіант – виготовити «Соціальну картку тернополянина» або придбати неперсоніфікований електронний квиток.

– З першого жовтня ми переходимо на безготівкову автоматизовану систему оплати проїзду, – каже Тетяна Фурман, начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій КП «ТЕТ». – У білих автобусах «МАЗ» оплату буде приймати у пасажирів водій, в автобусах «МАН», «ЛАЗ» та усіх тролейбусах продовжать працювати кондуктори. Всі засоби оплати, які є зараз залишаються діючими. З 1 жовтня у транспорті жодної готівки не буде. Просимо пасажирів віднестися з розумінням до цього і придбати та поповнити засоби оплати проїзду. Всі пільги, які діють зараз зберігаються. Щоб пересісти в інший транспорт треба мати квиток з першого транспорту. Ми розуміємо, що це нова послуга для пасажирів, можливо, будуть запитання, непорозуміння, тому служба контролю у жовтні не буде штрафувати тільки попереджувати і роз’яснювати.

Зараз в місті є 53 пункти де можна придбати та поповнити електронний квиток. Пізніше їх планують збільшити до 70. Документи на виготовлення «Соціальної карти тернополянина» можна здати на Чорновола, 1, у ЦНАПі та в управлінні соцзахисту на вулиці Лисенка, 8. Разовий квиток на проїзд можна буде купити у терміналах на зупинках та поблизу них.