Жодна з ракет не влучила в ціль: на Тернопільщині успішно спрацювала ППО

Під час повітряної тривоги на Тернопільщині було чутно вибухи. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив на брифінгу, що це працювало ППО.

За його словами, жодна з ракет не влучила в ціль.

«Під час повітряної тривоги жителі Тернопільщини могли чути вибухи. Це працює наша ППО, яке добре виконує свою роботу, над Тернопільською областю було збито ряд ракет. Жодна ракета не потрапила в ціль. ППО спрацювало на відмінно. Вибухи було чути над деякими районами області. Жертв немає. Руйнувань поки не встановлено. Це ще раз засвідчує той факт, що росіяни ведуть нечесну війну, ведуть себе як терористи, обстрілюють мирне населення. Над Тернопільською областю було надзвичайно багато прольотів. Ви чули і могли спостерігати ракети, які пролітали. Вкотре наголошую, що заборонено фіксувати роботу ППО, це може передбачати кримінальну відповідальність», – зазначив Володимир Труш.

Жителів краю вкотре закликали під час повітряної тривоги перебувати в укритті.