Центр міжнародних проектів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence склав рейтинг ВНЗ України 2020 року.

Навчальні заклади оцінювали за 10 показниками, шість з яких – міжнародні.

Усі дані, якими користувалися експерти, є відкритими, пишуть Факти.

Так, очолив рейтинг Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Також до топ-15 університетів увійшли ще чотири київські університети.

Рейтинг 15 найкращих ВНЗ України: 

  1. КПІ ім. Ігоря Сікорського
  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  3. Сумський державний університет
  4. Харківський політехнічний інститут
  5. Львівська політехніка
  6. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
  7. Національний університет Києво-Могилянська академія
  8. Львівський національний університет імені Івана Франка
  9. Харківський національний університет радіоелектроніки
  10. Вінницький національний технічний університет
  11. Ужгородський національний університет
  12. Дніпровська політехніка
  13. Тернопільський національний економічний університет
  14. Національний університет біоресурсів і природокористування України
  15. Національний фармацевтичний університет

Повний список ВНЗ, які увійшли до рейтингу, та критерії оцінювання можна знайти тут.