Центр міжнародних проектів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence склав рейтинг ВНЗ України 2020 року.
Навчальні заклади оцінювали за 10 показниками, шість з яких – міжнародні.
Усі дані, якими користувалися експерти, є відкритими, пишуть Факти.
Так, очолив рейтинг Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Також до топ-15 університетів увійшли ще чотири київські університети.
Рейтинг 15 найкращих ВНЗ України:
- КПІ ім. Ігоря Сікорського
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Сумський державний університет
- Харківський політехнічний інститут
- Львівська політехніка
- Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
- Національний університет Києво-Могилянська академія
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Вінницький національний технічний університет
- Ужгородський національний університет
- Дніпровська політехніка
- Тернопільський національний економічний університет
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Національний фармацевтичний університет
Повний список ВНЗ, які увійшли до рейтингу, та критерії оцінювання можна знайти тут.