Центр міжнародних проектів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence склав рейтинг ВНЗ України 2020 року.

Навчальні заклади оцінювали за 10 показниками, шість з яких – міжнародні.

Усі дані, якими користувалися експерти, є відкритими, пишуть Факти.

Так, очолив рейтинг Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Також до топ-15 університетів увійшли ще чотири київські університети.

Рейтинг 15 найкращих ВНЗ України:

КПІ ім. Ігоря Сікорського Київський національний університет імені Тараса Шевченка Сумський державний університет Харківський політехнічний інститут Львівська політехніка Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Національний університет Києво-Могилянська академія Львівський національний університет імені Івана Франка Харківський національний університет радіоелектроніки Вінницький національний технічний університет Ужгородський національний університет Дніпровська політехніка Тернопільський національний економічний університет Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний фармацевтичний університет

Повний список ВНЗ, які увійшли до рейтингу, та критерії оцінювання можна знайти тут.