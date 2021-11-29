Жодень українець не підіймався так високо: тернополянин переміг у престижному турнірі з бодібілдингу. ВІДЕО

Тернополянин Олег Кривий отримав кваліфікацію на “Мр Олімпія”, перемігши на професійному турнірі в Іспанії.

Про це у Фейсбуці написав відомий тернопільський спортсмен і тренер Віктор Мацикур.

“Перемога! Тернополянин Oleh Kruvuy отримав кваліфікацію на “Мр Олімпія” 2022! Вчора він переміг на професійному турнірі Bigmanshow 2021 в Аліканте, Іспанія, у категорії «212 фунтів».

Наступний рік – третій штурм Олегом найвищого титулу у бодібілдінгу.

Знову ж повторюсь – ніколи за нашу історію жодень українець так високо не підіймався у професійному бодібілдінгу”, – ідеться у повідомленні.