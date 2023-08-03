На Тернопільщині аграрії намолотили пів мільйона тонн зерна.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, цього року урожайність вища, ніж торік.

Загалом аграрії на Тернопільщині обмолотили майже 90 тис. га, що становить 31% площ ранніх зернових культур при урожайності 55,7 ц/га.

«Цього року маємо +3,6 ц/га відповідно до попереднього року. Уже намолочено понад пів мільйона тонн зерна, в тому числі 339 тис. тонн пшениці. Цього року жнива розпочалися зі збору озимого ячменю та ріпаку. Врожайність ячменю цьогоріч теж доволі висока».

За словами аграріїв, посівні площі зернових цього року дещо скоротили. Втім, підприємці відзначають приріст площ цукрових буряків на 11%, це 22,5 тис. га в області.