В реанімації після передчасних пологів опинилася жителька одного із сіл Козівського району. Жінка перебувала на 28-30 тижні вагітності.

В понеділок, 20 квітня, у неї відійшли води. Пологи почалися в машині швидкої допомоги. Саме в транспортному засобі народилося маля, але мертвим. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення, повідомляють у поліції.

Про смерть дитини, а також про сліди множинних побоїв на тілі породіллі повідомили правоохоронців лікарі швидкої допомоги.

На місце ймовірного злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, жінка разом зі своїм співмешканцем 18 квітня ходила в гості. Там обоє розпивали спиртні напої. Вже повертаючись додому між цивільним подружжям виник конфлікт в результаті якого чоловік кілька разів вдарив вагітну жінку по обличчю, животу та по іншим частинам тіла. Про побої вона не заявляла.

Проте уже на третій день після конфлікту у потерпілої відійшли води і почалися пологи. Чоловік у скоєному зізнався.

Причину переривання вагітності та смерті немовляти встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці даний факт внесли в ЄРДР згідно статті 128 ККУ, яке у ході слідства перекваліфікували в статтю 121 частина 1 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу цивільному чоловікові породіллі.