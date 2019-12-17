15 відер вареників для бійців, які воюють на Східній Україні, наліпили господині зі села Білозірка Лановецького району.

Національну страву передали українським воїнам волонтери «Новою поштою».

Для приготування вареників зібралося близько десяти господинь у селі Білозірка, – повідомив у соцмережі «Фейсбук» місцевий священик Олексій Філюк. Білозірські господині готували вареники для своїх односельчан, які захищають Україну у зоні бойових дій.

«Сьогодні ми приготували вареники для воїнів АТО, аби ті мали змогу відчути домашнє тепло та згадували про дім, де їх із нетерпінням чекають… Дякую усім, хто долучився і долучається до таких заходів, і хоч нас було зовсім не багато, але більше тисячі вареників ми зварили і завтра вони поїдуть на Донеччину для наших захисників!».

Господині Лановецького району наліпили більше тисячі вареників, які відправили бійцям у Донецьку область. Місцеві жителі допомагають українським воїнам регулярно.

Софія Романська