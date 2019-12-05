Центральний майдан Шумська заполонили жінки у різнобарвних українських хустках – так працівники Шумської міської ради підтримали флешмоб «Зроби фото з хусткою», адже цьогоріч 7 грудня відзначатимуть Всесвітній День української хустки.

Як повідомляє shumsk.info, з такою ідеєю виступили депутатки різних рівнів Вінниччини, а також народні обраниці, артистки театру і кіно, викладачки ВНЗ, представниці Клубу Успішних Жінок України і закликали підтримати їх на державному рівні.

Окрім того, авторки ідеї також планують об’єднати жінок різного віку, національностей та соціального статусу у флешмобі «Зроби фото з хусткою», фінал якого заплановано на 7 грудня, коли учасниці презентуватимуть свої світлини. Організатори сподіваються, що Всесвітній день Української Хустки збере таку ж кількість прихильників, як і День Вишиванки.

Урочистості та масштабний флешмоб, який має всі шанси потрапити до книги рекордів України, як захід, який зібрав найбільшу кількість жінок, вбраних в українську хустку.

Отож, і шумчани вирішили підтримати таку національну ініціативу.