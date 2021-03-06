Жінки на ринку праці: яка ситуація на Тернопільщині

На Тернопіллі жінки здобувають професії, успішно працевлаштовуються, відкривають бізнес.

Про це повідомляють у Відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості.

Протягом січня-лютого 2021 року через Тернопільську обласну службу зайнятості шукали роботу 8,8 тис. жінок (52% від загальної кількості безробітних).

За сприяння служби зайнятості області працевлаштовано більше 630 жінок, у т.ч. через відкриття власної справи. 16 краянок мають робочі місця за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного соціального внеску. Найбільше жінок вдалось працевлаштувати в торгівлі, державному управлінні та охороні здоров’я за професіями продавець, соцробітник, кухар, бухгалтер, фармацевт, медсестра, вихователь, а також на посади держслужбовців, керівників, менеджерів, старост.

137 безробітних жінок проходили профнавчання, 97 – взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Аби допомогти жінкам знайти своє місце на ринку праці, надати відповідну психологічну допомогу, підтримати у складний час пошуку роботи, фахівці місцевих центрів зайнятості надають індивідуальні консультації, організовують семінари, тренінги тощо. Загалом цьогоріч жінки отримали 8,9 тис. різних профорієнтаційних послуг.

У Бережанській, Борщівській, Бучацькій, Гусятинській, Заліщицькій, Зборівській, Козівській, Лановецькій і Підволочиській районних філіях ОЦЗ та у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості діють клуби для жінок, де вони вчаться будувати індивідуальну стратегію професійної самореалізації, освоюють прийоми самопрезентації, обговорюють чинники, що впливають на кар’єрний ріст; спілкуються з цікавими людьми.

На 1 березня 2021 року на обліку в службі зайнятості Тернопілля перебувало 14,1 тис. безробітних. Серед них 7,1 тис. (50,6%) – жінки, для яких здійснюється підбір підходящої роботи.