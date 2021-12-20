Жительку села Якубівка Чортківського району судили за те, що вона покинула свого сина на матір та поїхала за кордон.
Про це йдеться у вироку Заліщицького райсуду Тернопільської області, передає Галас.
За даними суду, жінка повторно покинула свого 8-річного сина на бабусю, яка зловживає алкогольними напоями і поїхала за кордон. Через це хлопчик у вересні пішов з дому і пропав. Дитину знайшли працівники поліції спільно із службою у справах дітей Заліщицької міської ради. Хлопічика забрали у багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр.
Через неправильне оформлення документів справу передали поліції на дооформлення.
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