Жінку з Тернопільщини судили за те, що вона поїхала за кордон

Жительку села Якубівка Чортківського району судили за те, що вона покинула свого сина на матір та поїхала за кордон.

Про це йдеться у вироку Заліщицького райсуду Тернопільської області, передає Галас.

За даними суду, жінка повторно покинула свого 8-річного сина на бабусю, яка зловживає алкогольними напоями і поїхала за кордон. Через це хлопчик у вересні пішов з дому і пропав. Дитину знайшли працівники поліції спільно із службою у справах дітей Заліщицької міської ради. Хлопічика забрали у багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр.

Через неправильне оформлення документів справу передали поліції на дооформлення.