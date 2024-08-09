Жінку “вирізали” з купи металу: жахлива автотроща на Тернопільщині

Рятувальники деблокували 20-річну водійку з понівеченого автомобіля.

9 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у Кременці на вул. Вишнівецькій відбулося зіткнення вантажного фургона «MERCEDES SPRINTER» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109». Внаслідок ДТП водійку легкового автомобіля було затиснуто конструкціями транспортного засобу.

Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування місцевої мешканки із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують.