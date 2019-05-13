При виїзді із села Стриївка, що неподалік Збаража на Тернопільщині, зіткнулися автобус та Opel.

За попередніми даними поліції, автобус, який розвозить робочих, повертався на базу. В якийсь момент в його заднє колесо врізалася іномарка. Удар спровокував перекидання автобусу. На щастя, в ньому пасажирів не було.

Водій легківки каже, що її засліпило сонце і вона не помітила транспортний засіб та в’їхала в нього. В даній автопригоді травмованих нема, а тому кримінальне провадження правоохоронці не відкривали. Механічні ушкодження отримав лише автотранспорт.