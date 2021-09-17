«Родич в поліції» – це один із видів злочинів, пов’язаних із привласненням коштів шляхом обману: люди віддають гроші та цінності, аби їх рідні уникнули неіснуючої відповідальності.

Від такого злочину постраждала і 39-річна жителька Кременецького району. Жінка переказала пройдисвітці 29 000 гривень за спасіння свого неповнолітнього сина від відповідальності.

Як встановили працівники територіального підрозділу поліції, до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником поліції. Шахрайка повідомила, що син жінки побив школярку, за що йому доведеться відповісти перед законом. Аби уникнути покарання жінці потрібно заплатити чималу суму, на що вона одразу погодилася.

Заявниця поїхала до найближчого терміналу та здійснила транзакцію. Вже пізніше вона зрозуміла, що її ошукали, адже зв’язалася з сином, який спростував інформацію.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.