Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками сталася у неділю близько 18-ї години.

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулося дві іномарки. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Polо виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Passat B5 в якому перебувало двоє пасажирок. В результаті удару, одну із жінок бригада швидкої доправила до лікарні, а 39-річна жителька Тернопільського району загинула на місці автопригоди.

Надавали меддопомогу і обом кермувальникам. Водія Volkswagen Polо правоохоронці затримали у лікарні згідно із статтею 208 КПК. За попередньою інформацією, на момент аварії він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Так це чи ні покаже експертиза.

Аварії внесені в ЄРДР згідно статті 286 Кримінального кодексу. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.