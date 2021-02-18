Жінка загинула на місці: смертельна аварія на Тернопільщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками трапилася на Тернопільщині.

18 лютого близько 13:00 на автодорозі Гусятин-Копичинці, в межах міста Копичинці, не розминулися іномарка та вантажний автомобіль.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Volkswagen-Passat під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Mercedes-Atego.

В результаті удару пасажир з легківки загинула на місці події. Водій даного транспортного засобу у важкому стані. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.