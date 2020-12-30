Два шахрайства, пов’язаних з втратою коштів через спробу придбати товар у мережі, за минулу добу задокументували співробітники поліції Тернопільщини. Потерпілі втратили загалом майже сорок тисяч гривень.

Жителька Зборівщини купувала розсаду квітів, через що втратила 25 тисяч гривень. Мешканка Кременеччини, бажаючи придбати планшет, не дорахувалася на банківській картці понад 14 тисяч гривень. Зі слів потерпілої, гроші були зняті з її рахунку автоматично – після введення реквізитів банківської картки за фіктивним Інтернет посиланням.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Поліцейські розшукують шахраїв та застерігають жителів області від подібних випадків.