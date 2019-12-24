Після того, як в Старих Петликівцях Бучацького району побував «десант» ромів, одна з мешканок села втратила майже двадцять тисяч гривень. Жінка звернулася до поліції.

Зі слів потерпілої, вона мешкає разом із хворою сестрою. Найімовірніше, остання й пустила до хати невідомих, коли заявниці не було вдома. Бо односельці розповідають, що бачили як напередодні вулицями ходили невідомі особи ромської національності.

Потерпіла втратила десять тисяч гривень понад триста євро та сотню американських доларів, повідомляють у поліції.

Поліцейські звертаються до жителів краю, особливо мешканців сільських місцевостей, бути вкрай обережними, не залишати відчиненими помешкання, ключі не ховати під килимками чи в інших доступних місцях, й на поріг не пускати незнайомців, хай би з якою вигідною пропозицією чи слізливою історією вони до вас просилися.

Випадки, коли в село заїжджають особи ромською національності і після їхнього візиту хтось втрачає майно, – трапляються доволі часто. Тому щойно побачили у своєму населеному пункті невідомих – телефонуйте на 102.