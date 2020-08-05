Зловмисниця скористалася тим, що нікого на сусідському обійсті не було, проникла туди, взяла плуг, яким підгортають картоплю, й понесла скупникам металобрухту.

46-річна жителька села Колодно Збаразького району неодноразово бувала на обійсті своїх сусідів, тож добре відала, що і де лежить. Котрогось дня в село приїхали скупники металобрухту і раніше судимій селянці захотілося легких грошей. Довго не роздумуючи, пішла на сусідське подвір’я, адже знала, що господарів немає, а в підсобному приміщенні лежить всякий господарський реманент, взяла ручний плуг і віднесла на металобрухт.

Поліцейські оперативно розкрили крадіжку, повідомляють в ГУ НП. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ.