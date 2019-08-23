У кримінальну пригоду потрапив 29-річний мешканець Шумщини. У нього вкрали двоколісник.

Власник вже традиційно потерпів через власну безпечність, зазначають у поліції. Велосипед залишив біля бару у селі. Додому ж довелося повертатися пішки. Наступного дня довго шукав по селі свій ровер, однак так і не знайшов. Розшукали любителя чужого працівники поліції, до яких за допомогою звернувся молодик.

Злодійкою виявилася односельчанка потерпілого. Жінка вирішила викрасти транспорт лише задля того, аби полагодити свій. Увечері запримітила велосипед без будь яких засобів захисту, сіла та приїхала на ньому додому. Жінка не привернула нічию увагу, адже часто їздила селом на своєму транспорті. Чужий ж розібрала на деталі та полагодила свій.

Однак уникнути відповідальності за протиправне не вдалося. Краянка у скоєному зізналася. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.