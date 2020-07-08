Вчора патрульні отримали повідомлення від небайдужого чоловіка, що на вулиці Об’їзній, біля мосту стоїть жінка із видимими порізами на руках.

Інспектори, не гаючи ні хвилини, прибули за вказаною адресою, де на них чекав заявник. Чоловік розповів патрульним, що дівчина побігла в лісосмугу. Охоронці порядку подалися на пошуки.

Вже за лічені хвилини, вони виявили жінку 1997 року народження, яка мала видимі різані рани на руках. Патрульним вдалося заспокоїти її та зупинити кровотечу до приїзду швидкої медичної допомоги.

В ході бесіди, громадянка розповіла охоронцям порядку, що вона хотіла покінчити життя самогубством через сварку з чоловіком. Спільно із медиками, поліцейські доставили громадянку до психоневрологічної лікарні для подальшого лікування, повідомляють у патрульній поліції.