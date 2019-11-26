Тридцять шість тисяч гривень втратила тернополянка, продаючи на сайті оголошень мотоцикл YOKOMOTO HT250T-3.

За словами потерпілої, вона розмістила інформацію про свій товар на інтернет-сайті. За деякий час до жінки зателефонував ймовірний покупець. Чоловік повідомив, що готовий купити транспортний засіб, але знаходиться далеко – на Закарпатті. Товар попросив передати таксисту.

Продавець погодилася на угоду, але при умові стовідсоткової передоплати, оскільки вона в Тернополі, а товар знаходиться в Бучацькому районі.

Невідомий запевнив, що за кілька хвилин скине необхідну суму на електронний гаманець. За деякий час жінка отримала смс-повідомлення про зарахування коштів. Вона зателефонувала мамі і сказала віддати мотоцикл таксисту. Остання так і зробила. Передала і мототранспорт, і документи на нього.

Проте, коли продавець переглянула стан рахунку в інтернет-мережі, то грошей там ще не було. Зателефонувала до покупця. Чоловік запевнив, що кошти ще не встигли надійти, оскільки він відсилав з одного банку, а вона користується карткою іншої фінустанови.

До кінця дня грошей на електронному гаманці так і не було, а номер мобільного вже не відповідав. Потерпіла звернулася за допомогою до Бучацького відділення поліції. Як з’ясувалося, таксист приїжджав у нічний час, тому мама не запам’ятала ні марки автомобіля, ні його колір.

Правоохоронці встановлюють шахраїв, а також автомобіль, який приїжджав за товаром. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 190 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.