Жінка нагодувала і одягнула парубка, а той віддячив крадіжкою
08/01/2019 0
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Зробила добру справу, але згодом пошкодувала про це жителька Лановець.
Напередодні свят жінка запросила у власну сім’ю 28-річного жителя райцентру, від якого через злодійкуватість відмовилися вже навіть рідні люди. Вона нагодувала парубка, дала йому деякий одяг та, як з’ясувалося, цього йому виявилося за мало. Йдучи з хати, де гостинно приймали, невдячний гість прихопив із собою мобільний телефон господарів.
Виявивши пропажу мобільника, жінка звернулася з відповідною заявою. Телефон у крадія вилучили, а йому самому інкримінують статтю 185 Кримінального кодексу – крадіжка, повідомляють у поліції.
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