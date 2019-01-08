Жінка нагодувала і одягнула парубка, а той віддячив крадіжкою

08/01/2019 0
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Зробила добру справу, але згодом пошкодувала про це жителька Лановець.

Напередодні свят жінка запросила у власну сім’ю 28-річного жителя райцентру, від якого через злодійкуватість відмовилися вже навіть рідні люди. Вона нагодувала парубка, дала йому деякий одяг та, як з’ясувалося, цього йому виявилося за мало. Йдучи з хати, де  гостинно приймали, невдячний гість прихопив із собою мобільний телефон господарів.

Виявивши пропажу мобільника, жінка звернулася з відповідною заявою. Телефон у крадія вилучили, а йому самому інкримінують статтю 185 Кримінального кодексу – крадіжка, повідомляють у поліції.

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