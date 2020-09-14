Із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом кісток голови, забоями та в церебральній комі до реанімаційного відділення Шумської лікарні госпіталізували жительку району, 1987 року народження.

Травми вона отримала 12 вересня у ДТП на подвір’ї власного господарства.

За попередньою інформацією, потерпіла знаходилася у дворі разом з чоловіком. В якийсь момент жінка побачила, що автівка, яка стояла припаркована під нахилом, почала котитися. Зупинити ВАЗ 2107 спробувала самостійно, впершись руками в передню частину. В цей час чоловік заскочив в авто і натиснув на гальма.

Легківка різко зупинилася, а жінка за інерцією спіткнулася і впала, вдарившись головою в кам’яне покриття.