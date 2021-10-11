Понад 12 тисяч гривень переказала жителька обласного центру на рахунок аферистів. Жінка повірила розміщеній в інтернеті інформації про допомогу, а як наслідок стала жертвою шахраїв.

Як встановили працівники територіального підрозділу поліції, заявниця знайшла в одній із соціальних мереж допис про можливість закриття позик. Зателефонувавши за вказаним номером, пройдисвіт повідомив тернополянці вигідні умови можливості закриття її кредиту. Жінка погодилася й перерахувала на вказаний їй рахунок 12500 гривень. Однак як тільки вона здійснила транзакцію й перевірила стан її кредитування то зрозуміла, що її ошукали, адже сума боргу не змінилася. Про подію вона повідомила правоохоронців.

Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.