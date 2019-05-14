Черепно-мозкова травма, пошкоджені коліно та шийний відділ хребта. Такими травмами закінчилась поїздка жінки, яка випала з потягу.

Трапився нещасний випадок 11 травня у селі Великий Глибочок, повідомляє телеканал Тернопіль 1. Бабуся потерпілої не на камеру розповідає, жінку звати Катерина, їй 27 років, родом із Вінницької області.

Того дня, Катерина поверталась додому із Польщі, де була на роботі. В дорозі у неї сильно розболілась голова, після чого у Львові звернулась за допомогою до медиків. Щоправда чи там їй допомогли – невідомо. Потерпіла своїй родичці розказала, що вийшла у тамбур, де двері вже були відкрити. Чи вистрибнула жінка із потягу сама, чи їй у цьому допомогли бабуся не знає.