Жеребкування весняної стадії єврокубків визначило суперника “Шахтаря” в 1/16 Ліги Європи. На цій стадії український клуб зустрінеться з французьким “Марселем”, який порівняно недавно здихався Руслана Маліновського (чи навпаки). “Шахтар” проведе перший матч 15 лютого на умовно домашній арені, а гру-відповідь – 22 лютого на виїзді. Переможці матчів 1/16 фіналу пройдуть у березневий раунд 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до 8 переможців груп (англійські “Вест Хем”, “Брайтон”, “Ліверпуль”, італійська “Аталанта”, іспанський “Вільярреал”, німецький “Баєр”, шотландський “Рейнджерс”, чеська “Славія”). Жеребкування 1/8 фіналу заплановано на 23 лютого. Ті, хто програють в 1/16 фіналу, вибувають з єврокубків сезону 2023/24.

ФІФА оновила рейтинг національних збірних, в якому Україна перебуває на доволі високому 22-му місці. Синьо-жовті мають 1553,35 бала. Серед представників УЄФА українська команда – 12-та. Наші суперники в play-off відбору чемпіонату Європи (реальна Боснія і Герцеговина і можливі Ізраїль та Ісландія) залишилися на своїх попередніх місцях – відповідно, на 69-ім, 75-ім і 71-ому.

Рейтинг ФІФА на 24.12.2023

1. Аргентина – 1855,20.

2. Франція – 1845,44.

3. Англія – 1800,05.

4. Бельгія – 1798,46.

5. Бразилія – 1784,09.

6. Нідерланди – 1745,48.

7. Португалія – 1745,06.

8. Іспанія – 1732,64.

9. Італія – 1718,82.

10. Хорватія – 1717,57.

…

22. УКРАЇНА – 1553,35.

Гроші, може, й не грають у футбол (хоча це питання дискусійне), але учасники цього дійства точно мають ціни, які, в свою чергу, мають властивість змінюватися. Портал Transferamrkt оновив ціни на футболістів, що виступають в чемпіонаті Іспанії. Зокрема, український нападник “Жирони” Артем Довбик завдяки результативній грі збільшив свою вартість на 13 мільйонів євро. Тепер ціна на 26-річного гравця становить 28 мільйонів, і до нього вже придивляється кілька англійських клубів. Також прогресу досяг вінгер “Жирони” Віктор Циганков. Раніше згаданий портал оцінював його вартість в 22 мільйони, а зараз – в 25 млн. Не залишилася непоміченою і хороша форма Андрія Луніна з мадридського “Реала”. Воротар збільшив свою вартість майже вдвічі – з 5 мільйонів євро до 8 млн. А ось нападник “Валенсії” Роман Яремчук, який забив лише 1 гол в 14 матчах за “кажанів”, знову втратив у вартості. Тепер, образно кажучи, на ньому цінник 3 мільйони євро (восени 2023 року було 4 млн).

Тренер збірної України Сергій Ребров, який тривалий час працював в інших країнах, спокійно поставився до того, що після підписання контракту з УАФ йому потрібно було повернутися жити в Україну, яка перебуває в стані війни. “Ще до підписання контракту я приїжджав до України, був у Києві під час ракетних обстрілів. Я мав це відчути, тому що весь народ постійно з цим живе. Для мене це не було дивним , я розумів, куди я їду. З цим треба навчитися жити. Допомога армії? Я допомагаю, але не афішую це. Це багато хто зараз робить, в тому числі й люди футболу. Дуже допомагають ті, які грають в інших чемпіонатах – не лише воїнам, а й людям, які постраждали від рашистської агресії. Але афішувати це не хочу”, – сказав Ребров.