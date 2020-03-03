Амстердам став місцем проведення процедури жеребкування другого сезону Ліги націй. Україна, як пригадуєте, випередивши збірні Чехії та Словаччини у попередньому турнірі, кваліфікувалася у найвищу лігу А.

Варто заспокоїтися тим, кого охопив легенький (зовсім легенький) шок: ми побачимо збірні Німеччини та Іспанії. В першому випадку рука уславленого в недавньому минулому португальця Луїша Фігу, який витягував кульки, показала нам величеньку дулю. Адже міг витягнути з четвертого кошика замість німців ісландців, поляків чи хоча б хорватів… Щодо іспанців, то тут до Луїша претензій менше – навряд чи Франція, Бельгія чи Італія, які були в одному кошику з ними, були б легшим варіантом. Почувши про німців, головний коуч збірної Андрій Шевченко крутнувся на своєму місці, а президент УАФ Андрій Павелко якось непевно усміхнувся в камеру. Тим часом та сама рука Л. Фігу змінила нещадний сарказм на доброзичливість і, вибравши для інших груп з першого кошика Португалію, Нідерланди і Англію, обдала нас відсвіжуючою альпійською прохолодою – збірною Швейцарії. Апріорі ніби здається, що найлегший з можливих варіантів, але… згадайте, як вони буквально розтрощили в попередньому сезоні Ліги маститих нині бельгійців – 5:2, поступаючись по ходу вирішального матчу в групі 0:2.

Отже, Швейцарія, Іспанія, Німеччина. Є реальний шанс бути декласованими на третій сезон у Лігу В. І є можливість заявити про себе у поєдинках із дуже сильними суперниками. Власне, якщо відкинути ісландців, які, здається, потроху “здулися” після подвигів кількарічної давнини, то будь-хто із суперників є достатньо грізною силою – де гарантія, що з тими ж поляками чи хорватами було б легше, ніж з німцям? До того ж, відбудеться груповий турнір Ліги націй у вересні-листопаді. Це вже буде після Євро-2020, яке може внести корективи в питання “Хто є who?” в європейському футболі.

Система турніру залишилася попередньою: після групового турніру останні команди груп помахають еліті рукою і вирушать у лігу B. А переможці груп в червні 2021 року за системою play off визначать другого тріумфатора Ліги націй. Перший турнір, нагадаю, виграла збірна Португалії – та сама, яку команда А. Шевченка залишила позаду в кваліфікації до Євро-2020. Навряд чи нинішні німці та іспанці набагато сильніші за неї. То, може, не такі страшні оті Teufel і diablo, як здаються?

Ігор Дуда