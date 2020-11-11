Жартівник замінував поліцію, автовокзал і дві крамниці. Від криміналу його врятувала дружина

Про замінування місцевого відділення поліції, автовокзалу та двох магазинів у Бучачі на лінію “102” 10 листопада повідомив невідомий.

Завершити розмову з правоохоронцями додзвонювачу завадила дружина. Вона відібрала телефон і сказала правоохоронцям, що це неправдивий виклик і її чоловік жартує.

Проте екстрені служби виїжджали на вказані об’єкти, аби переконатися в безпечності. В ході перевірки жодних вибухових чи небезпечних предметів фахівці не виявили.

Як з’ясувалося, “жартівник” – житель Бучацького району, 1979 року народження. Він разом з дружиною зловживає спиртними напоями. Правоохоронці неодноразово виїжджали до них на сімейні розбірки. Це не подобалося чоловікові і він щоразу скаржився на дії людей у формі.

За останню витівку жителю району доведеться відповідати згідно статті 183 Кодексу України про адмінправопорушення. Від криміналу, кажуть правоохоронці, чоловіка врятувала дружина, яка вчасно попередила про його невдалий жарт.