П’ятнадцятирічний хлопчик втопився у селі Підзамочок Бучацької територіальної громади.

Як повідомили у поліції, він пішов купатися з однокласником. Рятувальники та медики виїжджали на місце події, проте врятувати дитину не вдалося.

Повідомлення про утоплення рятувальники отримали о 14.29, – каже речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Водолази відшукали юнака на дні водойми, однак медики реанімувати його не змогли.

«О 14:29 у ставку в селі Підзамочок Бучацької територіальної громади під час купання втопилась дитина. На місце події залучалися черговий караул 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління та бригада екстреної медичної допомоги. З початку 2021 року на водоймах Тернопільської області вже загинули 12 людей, з них троє неповнолітніх. Вчергове звертаємося до жителів краю: аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки: обачно і обережно. Вирушаючи на відпочинок до води пам’ятайте ряд обов’язкових правил, які допоможуть вберегти ваше життя».

Рятувальники наголошують: порушення правил безпеки залишається головною причиною загибелі людей на воді. Торік вода забрала життя 36 людей на Тернопільщині.