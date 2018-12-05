Жахливе вбивство на Тернопільщині. ВІДЕО

04/12/2018 Розмір тексту:

Прийняв гостей, а потім побив до смерті. У Борщеві під час застілля господар побив своїх знайомих.

Другого грудня до нього прийшли двоє чоловіків, колишня дружина і подруга. В якийсь момент під час застілля почався конфлікт. Від переляку жінки закрились у кімнаті. Господар почав бити чоловіків. Одному із них вдалося втекти. А от іншому перепало найбільше: його власник помешкання бив руками і ногами. Від чергового удару в голову – чоловік помер. А підозрюваного тридцяти шестирічного Черлянцева Сергія Олеговича нині розшукують, повідомляє TV-4.