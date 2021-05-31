У ніч з 29 на 30 травня на проспекті Злуки у результаті бійки біля нічного клубу помер 25-річний мешканець Тернополя. Очевидці бійки викликали швидку та поліцію.

За попередньою інформацією, між відвідувачами клубу та перехожими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. За словами очевидців, невідомий кілька разів вдарив іншого чоловіка, який проходив біля закладу відпочинку. Потерпілий впав, втративши свідомість. Лікарі бригади екстреної меддопомоги, які прибули на виклик, констатували його смерть.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

По тривозі о 5-й ранку на пошуки підозрюваного начальник поліції Тернопільської області підняв оперативників карного розшуку, слідчих та працівників інших підрозділів. Поліцейські здійснювали подворовий та поквартирний обхід прилеглої території, відпрацьовували відео з камер спостереження та проводили інші слідчі дії.

За кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це – житель Тернопільського району, 1994 року народження. У скоєному він зізнався. Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Остаточну причину смерті тернополянина встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.

З метою встановлення всіх обставин події поліцейські звертаються до усіх, хто на момент бійки був на місці події, звернутися до поліції за номерами: 27-11-70; 096 657 82 04 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.

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