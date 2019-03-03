Жахливе ДТП у Тернополі: автомобіль збив батька з сином. ФОТО

03/03/2019 0
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У Тернополі на проспекті Степана Бандери автомобіль Opel Astra збив двох пішоходів.

Зі слів очевидців батько і син переходив дорогу на регульованому переході у той час автівка поїхала на червоне світло. Від удару лобове скло легківки тріснуло. Водій Opel запевняє, пішоходів не побачив,бо “засліпило сонце”.

Як повдіомляє МедіаТОР, на місце події приїхала швидка. Постраждалих госпіталізували.

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