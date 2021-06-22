Жахлива трагедія у Тернополі: чоловік загинув у глибоченній траншеї, ще одного врятували. ФОТО

Сьогодні, 22 червня о 14:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Протасевича дві людини опинились під завалами землі.

До місця події направлено чергові відділення ЧСПТ АРЗ СП, АРЧ АРЗ СП та працівників ОКЦ Головного управління ДСНС.

Як з’ясувалося, під час земельних робіт у траншеї глибиною близько 3 м відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.

Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату – людина загинула.

Завдяки злагодженим діям рятувальників о 14:56 другого потерпілого визволили з-під завалу та передали до рук медиків.

Всього на місці події працювали 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.