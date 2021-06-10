Дорожньо-транспортна пригода сталася перед в’їздом у місто Підгайці. Попередньо, 13-річний підліток, котрий був за кермом мотоцикла, допустив зіткнення з мікроавтобусом, що рухався головною дорогою. Хлопець загинув на місці.

10 червня близько 5-ї години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Львівщини. Чоловік розповів, що поблизу міста Підгайці сталася аварія: у його мікроавтобус в’їхав мотоцикліст. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, що 13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес Sprinter». Удар був такої сили, що неповнолітній загинув.

Поліцейські нагадують: у правилах дорожнього руху чітко обумовлені вікові вимоги для отримання прав на скутер, мопед і мотоцикл. Ці види транспорту вимагають отримання водійських посвідчень категорій А1 і А. Керувати ними можна з 16-ти років.

До слова, з початку червня на дорогах Тернопільщини сталося п’ять аварій з участю мотоциклістів, скутеристів та водіїв мопедів. Загинули 23-річний юнак та 13-річний підліток, ще п’ятеро людей травмувалися.