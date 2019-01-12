Жахлива трагедія на Тернопільщині: загинули троє людей. ФОТО
Дві пожежі виникли сьогодні у селі Ягільниця Чортківського району.
11 січня о 8:55 черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Тернопільській області виїжджав на гасіння приватного одноповерхового житлового будинку у селі Ягільниця. Під час гасіння рятувальники виявили тіла власниці домогосподарства 1935 року народження, та її сина 1967 року народження. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння.
О 12:25 рятувальників викликати у те ж село, де знову виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь погасили місцеві мешканці до прибуття підрозділу. На місці події виявили тіло загиблої жінки 1926 року народження. Обставини та причини виникнення пожежі встановить слідство.
Як повідомляють у ДСНС, з початку року у Чортківському районі на пожежах загинуло чотири людини.
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