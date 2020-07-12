Учора у водоймі Бережанського району втопилося двоє хлопців. Загиблі – 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. Підлітки пішли купатися і не змогли вибратися з води.

Трагедія сталася близько 18.30 на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району. Хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. Як повідомив речник поліції області Сергій Крета, двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води. Одного з хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.

Схожа трагедія сталася наприкінці червня у Теребовлянському районі. Там втопилося двоє хлопців 14-ти та 17-ти років. Юнаки відпочивали у компанії інших неповнолітніх, вирішили скупатися, втім, вибратися з води не змогли.

Від початку року вода забрала життя 23 жителів Тернопільщини. П’ятеро з них — неповнолітні. Відтак поліцейські просять батьків стежити за своїми дітьми та не дозволяти їм купатися у водоймі без нагляду дорослих.

Софія Романська

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