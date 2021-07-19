Під час досудового розслідування слідчі встановили факт злісного невиконання батьками своїх обов’язків щодо догляду за дітьми.

Нагадаємо, 15 липня в одному з сіл Теребовлянської громади під час пожежі загинула дворічна дівчинка. Бездиханне тіло маляти пожежники виявили під ліжком у підсобному приміщенні, яке батьки обладнали під житлову кімнату і куди самовільно провели освітлення.

Загиблою виявилася дівчинка з багатодітної родини уродженців Закарпаття.

За попередньою версією, причина займання – коротке замикання, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ. Проте в ході досудового розслідування було встановлено факт злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною батьками – стаття 166 ККУ. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.