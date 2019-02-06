Жахлива пожежа на Тернопільщині. Врятували п’ятьох людей. ФОТО
06/02/2019 0
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Пожежа сталася 5 лютого о 4-й годині в селищі Заводське.
Горіла одна з квартир на четвертому поверсі багатоквартирного п’ятиповерхового житлового будинку.
Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено два холодильники, речі домашнього вжитку та меблі на площі 20 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини в складі двох відділень на автоцистерні та пожежній автодрабині.
Під час гасіння пожежі врятовано п’ятьох людей, в тому числі одну дитину. Проведено евакуацію 10-ти мешканців будинку.
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