У четвер, 10 листопада, на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» на Жовківщині 23-річний водій Renault Megane виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. У результаті ДТП постраждали троє людей.

За даними ДСНС та поліції Львівщини, ДТП сталася близько 11:20 на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» поблизу села Лавриків Львівського району, повідомляє Zaxid.net. 23-річний житель одного з сіл району не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з вантажівкою Iveco, якою керував 55-річний житель Жовківщини.

У ДТП постраждали троє людей. Їх з травмами різної тяжкості госпіталізували у лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги Львова).

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували 23-річних водія та пасажирку Renault Megane, яких затисло у деформованому автомобілі. До ліквідації наслідків ДТП залучали 10 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.