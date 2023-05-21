Жахлива ДТП на Тернопільщині: зіткнулися дві автівки і екскурсійний автобус, є загиблі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 20 травня близько 10 ранку. За селом Горинка зіткнулися Volkswagen Jetta, Volkswagen Scirocco та екскурсійний автобус.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У результаті автопригоди Volkswagen Jetta викинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався у автобус. Водій та пасажирка легкового авто – люди пенсійного віку, загинули на місці аварії.

На момент ДТП в автобусі перебувало 39 пасажирів – дітей та дорослих, які з Рівного їхали на екскурсію до Хотина. На щастя, ніхто не постраждав. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із частиною 3 статті 286 ККУ.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.