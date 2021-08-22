Жахлива ДТП на Тернопільщині: закривавлених людей витягували з понівечених автівок рятувальники. ФОТО 18+

Бучацькі рятувальники ліквідували наслідки ДТП.

О 19 год. 36 хв на пункт зв‘язку 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ надійшло повідомлення про ДТП, яке виникло на автодорозі Бучач-Возилів поблизу с. Сороки, повідомляють у ДСНС.

Прибувши до місця ДТП встановлено, що внаслідок лобового зіткнення автомобілів Volkswagen Passat та Opel Vectra залишилися затиснутими в автомобілях водій автомобіля Opel Vectra та передній пасажир Volkswagen Passat. Рятувальниками проведено огородження місця події, деблокування 2 потерпілих із понівечених автомобілів та відключення АКБ.

Внаслідок ДТП до лікувального закладу з різними травмами потрапили 4 людини.







