Жахлива ДТП на Тернопільщині: вантажівка наїхала на чоловіка. ВІДЕО

22/12/2018 Розмір тексту:

Під колеса КамАзу потрапив чоловік. Нещастя сталося 20 грудня близько шостої години ранку в селі Давидківці Чортківського району.

За словами водія вантажівки, тіло людини на проїжджій частині він помітив занадто пізно. Щоб не травмувати чоловіка, водій намагався вивернути кермо. Але КамАз був завантажений, тому транспорт все-таки травмував голову чоловікові та переїхав ногу, повідомляє TV-4.

Зі струсом головного мозку, рваною раною голови, відкритим переломом ноги та в стані алкогольного сп’яніння 55-річного мешканця Чорткова госпіталізували. За його життя борються лікарі. Попередньо кермувальник вантажівки за кермом був тверезий.