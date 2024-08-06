Жахлива автотроща в сусідній області: у ДТП потрапив туристичний автобус з дітьми

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 5 серпня, близько 17:45 години на автодорозі сполученням «Житомир — Чернівці» у селі Жванець.

61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей на відпочинок з міста Києва до Республіки Болгарія на відпочинок. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, зʼїхав з дороги у селі Жванець, після чого зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії у автобусі перебувала 31 дитина та дорослі, які супроводжували школярів.

У результаті аварії травмувався 62-річний чоловік та семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували їх до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик, повідомляють у поліції Хмельниччини.