Рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ДТП у Тернопільському районі.

8 березня о 06:54 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, на трасі М-12.

Повідомлялось, що між с. Ступки та с. Романівка Тернопільського району: відбулось зіткнення двох легкових автомобілів «Volkswagen Polo» та «ЗАЗ Таврія».

До місця події було негайно направлено чергове відділення аварійно-рятувальної частини та співробітників оперативно-координаційного центру Управління, також повідомлено служби взаємодії.

Ще до прибуття рятувального підрозділу потерпілих з автомобілів витягнули свідки події. Рятувальники здійснили огородження місця ДТП, вжили заходів, спрямованих на попередження виникнення пожежі та надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги в транспортуванні потерпілих. П’ятьох осіб (в т.ч. одну дитину, 2016 р.н.), які перебували в транспортних засобах та зазнали травмування госпіталізовано до медичних закладів міста.

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